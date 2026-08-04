Летевший из Якутска пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт

Летевший из Якутска в Олекминск самолет вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности, пишет Восточное МСУТ (межрегиональное следственное управление на транспорте)) СК России на канале в «Максе».

В ведомстве заявили, что инцидент произошел около 8:30 (2:30 мск). На борту самолета Bombardier были четыре члена экипажа и 32 пассажира. Посадка прошла штатно. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

В конце июля самолет совершил экстренную посадку в Сургуте из-за дебошира на борту. Житель Липецкой области встал со своего места во время полета и стал нецензурно выражаться, а также обливать других пассажиров водой — на замечания он не реагировал.

После этого дебошир побежал в салон бизнес-класса, где его остановили бортпроводники и попутчики. Командир судна после этого совершил вынужденную посадку в Сургуте, где сотрудники транспортной полиции поднялись на борт и задержали мужчину.

Экспертиза показала, что дебошир был пьян. В этом году его уже привлекали к ответственности за такое же нарушение. На мужчину составили несколько административных протоколов, а затем отправили в вытрезвитель. Самолет, на котором он летел, продолжил свой путь.

Ранее самолету пришлось приземлиться из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой.