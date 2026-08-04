В Нью-Йорке 12 человек пострадали из-за пожара в метро

12 человек пострадали в метро Нью-Йорка, где ночью произошел пожар на техническом поезде. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что пожар привел к мощному задымлению на станции «Астор Плейс» в Ист-Виллидж, в результате чего было приостановлено движение. Заместитель главы пожарного департамента Нью-Йорка Том Куррао уточнил, что пострадали семь сотрудников транспортного управления и пять пожарных. Все они надышались дымом.

К утру транспортные службы планировали освободить путь и открыть движение, сообщает канал.

До этого сообщалось, что в общественном транспорте США произошло нападение на пассажира. В Нью-Йорке на 25-летнего Роберто Гаспара напал мужчина с ножом, при этом он улыбался. По информации СМИ, Гаспар подвергся нападению в поезде на станции «111-я улица» в районе Квинс.

В августе 2025 года в метро в Северной Каролине (США) на 23-летнюю украинскую беженку напал бездомный душевнобольной.

Ранее полиция в Нью-Йорке застрелила «Люцифера», напавшего на пассажиров метро.