В Уфе многоэтажку эвакуировали из-за пожара

МЧС: в Уфе тушат пожар в многоквартирном доме на Гвардейской

В Уфе произошел пожар в многоквартирном доме, есть опасность распространения огня. Об этом в «Макс» сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

В ведомстве уточнили, что огнем охвачена квартира на седьмом этаже многоэтажки на улице Гвардейской. Пожарные эвакуируют жителей.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в МЧС.

Накануне в центре Москвы произошел пожар в квартире на верхнем этаже. По данным журналистов, инцидент произошел в доме №17/9с в Большом Предтеченском переулке. Отмечается, что дом ранее был расселен. в нем проживала только одна семья.

Ранее в многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв.