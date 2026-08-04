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Общество

В Уфе многоэтажку эвакуировали из-за пожара

МЧС: в Уфе тушат пожар в многоквартирном доме на Гвардейской
Shutterstock/Aleksey Matrenin

В Уфе произошел пожар в многоквартирном доме, есть опасность распространения огня. Об этом в «Макс» сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

В ведомстве уточнили, что огнем охвачена квартира на седьмом этаже многоэтажки на улице Гвардейской. Пожарные эвакуируют жителей.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в МЧС.

Накануне в центре Москвы произошел пожар в квартире на верхнем этаже. По данным журналистов, инцидент произошел в доме №17/9с в Большом Предтеченском переулке. Отмечается, что дом ранее был расселен. в нем проживала только одна семья.

Ранее в многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв.

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