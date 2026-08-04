В Минтруда рассказали о преимуществах бойцов СВО при заключении соцконтракта

Минтруда: участники СВО могут один раз заключить соцконтракт без проверки дохода

Ветераны и действующие бойцы СВО имеют право единожды заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднего дохода семьи. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России в «Максе».

Социальный контракт — мера поддержки для малоимущих граждан. По общим правилам, чтобы получить средства на открытие своего дела, необходимо подтвердить, что доход семьи за последние три месяца в расчете на одного человека был ниже прожиточного минимума, напомнили в ведомстве.

«Ветераны и участники СВО могут однократно заключить социальный контракт на открытие своего дела без оценки среднедушевого дохода семьи», — говорится в сообщении.

Воспользоваться такой возможностью могут ветераны боевых действий, которые состоят на учете в центре занятости в качестве безработного или находящегося в поиске и имеют рекомендацию от фонда «Защитники Отечества», уточнили в Минтруда РФ.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выразила мнение о том, что участники спецоперации, освоившие технику управления беспилотниками, в мирной жизни должны быть востребованы в сфере применения БПЛА.

Ранее в РПЦ рассказали о новых центрах реабилитации для участников СВО.