Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Минтруда рассказали о преимуществах бойцов СВО при заключении соцконтракта

Минтруда: участники СВО могут один раз заключить соцконтракт без проверки дохода
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ветераны и действующие бойцы СВО имеют право единожды заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднего дохода семьи. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России в «Максе».

Социальный контракт — мера поддержки для малоимущих граждан. По общим правилам, чтобы получить средства на открытие своего дела, необходимо подтвердить, что доход семьи за последние три месяца в расчете на одного человека был ниже прожиточного минимума, напомнили в ведомстве.

«Ветераны и участники СВО могут однократно заключить социальный контракт на открытие своего дела без оценки среднедушевого дохода семьи», — говорится в сообщении.

Воспользоваться такой возможностью могут ветераны боевых действий, которые состоят на учете в центре занятости в качестве безработного или находящегося в поиске и имеют рекомендацию от фонда «Защитники Отечества», уточнили в Минтруда РФ.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выразила мнение о том, что участники спецоперации, освоившие технику управления беспилотниками, в мирной жизни должны быть востребованы в сфере применения БПЛА.

Ранее в РПЦ рассказали о новых центрах реабилитации для участников СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!