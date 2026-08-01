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Общество

В РПЦ рассказали о новых центрах реабилитации для участников СВО

Епископ РПЦ Макарий рассказал о новых центрах реабилитации для ветеранов СВО
Alena Gan/Shutterstock/FOTODOM

Русская православная церковь (РПЦ) создает два новых реабилитационных центра для участников специальной военной операции (СВО) в Калужской области — на базе мужских монастырей Козельской епархии. Об этом рассказал РИА Новости правящий архиерей, епископ Козельский и Людиновский Макарий (Комогоров).

Священнослужитель уточнил, что по благословению патриарха Кирилла в епархиях РПЦ реализуются социальные проекты, направленные на организацию медицинской реабилитации, социальной адаптации и духовной поддержки ветеранов СВО.

Первый такой центр открылся при Псково-Печерском монастыре в сентябре прошлого года. Планируются новые проекты в Крыму, Ярославской, Самарской и Калужской областях.

В Козельской епархии создаются два таких центра – на базе Преображенского мужского скита в урочище Меренищи и при мужском монастыре Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково, уточнил епископ.

Первые ветераны в урочище Меренищи ожидаются в сентябре этого года. Центр сможет принять до 30 человек для временного или постоянного проживания.

Центр при монастыре Спаса Нерукотворного пустынь в Клыково создает Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» при поддержке Козельской епархии. Он рассчитан на 50 постояльцев, и половина мест будет предоставлена участникам спецоперации, оставшися без слуха и зрения в результате ранения или контузии, рассказал архиерей.

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