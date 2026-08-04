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Общество

Подростки заманили девочку на поле и жестоко изнасиловали

В Индии компания подростков изнасиловала девочку, которая с ними играла
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Уттар-Прадеш пятерых школьников задержали за надругательство над 12-летним ребенком. Об этом сообщает The Observer Post.

По данным издания, школьница играла с подростками в возрасте от 15 до 17 лет, с которыми жила в одной деревне. В какой-то момент они заманили несовершеннолетнюю на поле сахарного тростника и изнасиловали. Позже они заметили владельца соседнего поля и скрылись, оставив ребенка на месте.

Школьница вернулась домой и рассказала обо всем матери.

«На основании поступившей жалобы было возбуждено уголовное дело против пяти несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в штате Ассам 15-летняя девушка подверглась изнасилованию у себя дома. Она пошла к родственникам, но вскоре вернулась домой, куда ворвались пять человек. Компания надругалась над пострадавшей с помощью железного прута, затем устроила расправу.

Ранее сообщалось, что компанию изнасиловавших девушку мужчин приговорили к высшей мере спустя 15 лет.

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