Подростки заманили девочку на поле и жестоко изнасиловали

В индийском штате Уттар-Прадеш пятерых школьников задержали за надругательство над 12-летним ребенком. Об этом сообщает The Observer Post.
По данным издания, школьница играла с подростками в возрасте от 15 до 17 лет, с которыми жила в одной деревне. В какой-то момент они заманили несовершеннолетнюю на поле сахарного тростника и изнасиловали. Позже они заметили владельца соседнего поля и скрылись, оставив ребенка на месте.
Школьница вернулась домой и рассказала обо всем матери.
«На основании поступившей жалобы было возбуждено уголовное дело против пяти несовершеннолетних», – сообщается в публикации.
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
До этого в штате Ассам 15-летняя девушка подверглась изнасилованию у себя дома. Она пошла к родственникам, но вскоре вернулась домой, куда ворвались пять человек. Компания надругалась над пострадавшей с помощью железного прута, затем устроила расправу.
Ранее сообщалось, что компанию изнасиловавших девушку мужчин приговорили к высшей мере спустя 15 лет.