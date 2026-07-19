Компанию изнасиловавших девушку мужчин приговорили к высшей мере спустя 15 лет

В Бангладеш мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование школьницы

В Бангладеш суд вынес приговор шестерым обвиняемым в надругательстве над 14-летней школьницей. Об этом сообщает Jago News24.

Инцидент произошел в 2011-м году, но решение по делу вынесли только сейчас. По версии сотрудников правоохранительных органов, фигуранты похитили несовершеннолетнюю и изнасиловали ее.

Несмотря на то, что отец девушки подал заявление спустя всего несколько дней, судебные разбирательства затянулись на 15 лет. С чем связано промедление, не уточняется.

Всех шестерых фигурантов признали виновными, каких-либо смягчающих обстоятельств суд не принимал во внимание. К пожизненному заключению приговорили троих мужчин, еще троих приговорили к высшей мере.

Помимо этого, их обязали выплатить штраф. В случае, если денег не хватит, суд разрешил выставить на аукцион их имущество. Если же пострадавшая не получит всю сумму, приговоренным к пожизненному заключению увеличат срок.

Отмечается, что на заседании присутствовали пятеро. Один скрывается от правосудия, ему вынесли приговор заочно.

Ранее сообщалось, что на Камчатке мужчина изнасиловал 16-летнюю сестру жены и получил срок.