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Общество

Мужчины изнасиловали школьницу у нее дома и жестоко расправились с ней

В Индии мужчины изнасиловала и расправилась с 15-летней девочкой у нее дома
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Индии пять человек задержали за изнасилование и расправу над несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает Asia News Network.

Инцидент произошел в штате Ассам. 15-летняя пострадавшая отправилась к родственникам вместе с семьей, однако в какой-то момент они с двоюродным братом поссорились, и она решила уйти домой без родственников.

Предположительно, обвиняемые проникли в дом, изнасиловали пострадавшую железным прутом, после чего устроили жестокую расправу.

Позже школьницу без признаков жизни обнаружили члены семьи. По их словам, лицо девушки было настолько изуродованным, что его было невозможно узнать.

Семья обратилась в полицию. После произошедшего местные жители заблокировали одну из национальных магистралей и потребовали немедленного ареста виновных. Это привело к огромной пробке, многие водители провели в ней несколько часов.

В рамках дела о расправе задержали пять человек, сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что родственники похитили беременную 17-летнюю девушку, чтобы изнасиловать и вызвать выкидыш.

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