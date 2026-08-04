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Общество

Эксперт объяснил, почему зумеры начали ходить на собеседования с родителями

Специалист Ветерков: зумеры берут на собеседования с родителей из-за переживаний
uwe umstatter/Global Look Press

При поиске работы молодые соискатели часто переживают о том, правильно ли ведут себя, и нуждаются в советах старших родственников. По этой причине растет количество случаев, когда зумеры приходят на собеседование в компании родителей, объяснил в беседе с НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он подтвердил, что подобных случаев сегодня стало больше, отметив, что для родителей беспокойство за детей – это нормально, в том числе в плане помощи с поиском работы.

«Когда исчезло распределение из вузов и колледжей, они начали заботиться в части работы и пытаться помочь им найти какую-то первую специальность. Они собирали информацию, предлагали варианты, а теперь дошли до того, что зумеры обращаются за помощью с составлением резюме, подготовкой к собеседованию и даже просят пойти с ними», — пояснил Ветерков.

По его мнению, когда родители соглашаются сопроводить ребенка на собеседование, они редко думают, что эта компания станет будущим местом работы юного кандидата – чаще всего они соглашаются понаблюдать за поведением ребенка, чтобы дать советы и помочь улучшить коммуникацию с потенциальным работодателем.

На сегодняшний день, по словам специалиста, в США 77% молодых соискателей или семь человек из восьми признались, что впервые на собеседование приходили с родителями. В России, однако, ситуация отличается – чаще всего молодежь предпочитает обращаться за помощью карьерных консультантов. В том числе профессионалы HR помогают зумерам составить грамотное резюме, а также сопровождают их на первую встречу с представителями компании, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что работодатели стали менее охотно брать на работу зумеров, отдавая предпочтение работникам более старшего возраста. Говоря о причинах такой ситуации, каждый пятый опрошенный менеджер заявил, что к нему на интервью приходили молодые соискатели вместе с отцом или матерью. Среди других претензий к зумерам во время собеседований опрошенные руководители назвали: трудности со зрительным контактом (53%), необоснованно высокую зарплату (50%), неподобающий дресс-код (47%), отказ включать камеру во время виртуальных интервью (21%).

Ранее HR-эксперт объяснила, как зумеры поменяли рынок труда в России.

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