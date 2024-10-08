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Зумеры стали приходить на собеседования с родителями

NYP: соискатели поколения Z начали приводить на собеседования родителей

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Freepik.com

Работодатели стали менее охотно брать на работу зумеров, отдавая предпочтение работникам более старшего возраста, пишет New York Post.

39% работодателей активно избегают нанимать недавних выпускников колледжей. По их словам, молодые соискатели часто неподготовлены к собеседованиям и ведут себя непрофессионально.

Более того, некоторые зумеры приходят на собеседование с родителями. Так, согласно исследованию журнала Intelligent, каждый пятый опрошенный менеджер заявил, что к нему на интервью приходили молодые соискатели вместе с отцом или матерью.

Среди других претензий к зумерам во время собеседований опрошенные руководители назвали: трудности со зрительным контактом (53%), необоснованно высокую зарплату (50%), неподобающий дресс-код (47%), отказ включать камеру во время виртуальных интервью (21%).

В России за последнее время также выросла востребованность работников старшего возраста. Это произошло из-за острого дефицита кадров в стране.

Ранее был назван способ решить проблему нехватки рабочих рук в РФ.

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