Задержанный в Крыму россиянин признался в изготовлении БПЛА с помощью 3D-принтеров

Завербованный украинскими спецслужбами гражданин России признался в изготовлении 22 FPV-беспилотников с помощью 3D-принтеров. Кадры с признательными показаниями распространила Федеральная служба безопасности РФ, передает РИА Новости.

4 августа в ФСБ сообщили, что в Крыму задержан уроженец Херсонской области 1993 года рождения, печатавший детали для дронов на 3D-принтере по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).

Мужчина на видео рассказал, что является жителем Красноперекопска. Он был завербован сотрудником СБУ с псевдонимом «Диего». Россиянин получил псевдоним «Сервуш».

Фигурант признался, что выполнял задание по сбору информации о передвижении российской военной техники и военнослужащих, а также о расположении линий электропередачи и других важных объектов инфраструктуры.

«Дополнительно сотрудниками СБУ мне были предоставлены задачи по изготовлению FPV-дронов и средств сброса к ним посредством 3D-печати. Дальнейшее применение указанных средств должно было быть поставлено отдельными инструкциями агента СБУ. Всего изготовил 22 дрона», — сказал россиянин.

До этого сообщалось, что ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, планировавших совершить теракт против руководителя одного из новых регионов России, когда тот находился в Крыму.

Ранее военный расстрелял сослуживца и мирных граждан в Севастополе.