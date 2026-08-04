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Армия

Житель Крыма печатал на 3D-принтере детали для дронов ВСУ

ФСБ: крымчанин печатал на 3D-принтере детали для дронов по заказу ВСУ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму задержан уроженец Херсонской области 1993 года рождения, печатавший детали для дронов на 3D-принтере по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Отмечается, что у мужчины, проживающем в Красноперекопске, изъяли 22 беспилотника и четыре 3D-принтера, а также более 200 комплектующих, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции. Мужчину обвиняют в совершении государственной измены.

Сотрудники СБУ завербовали его через Telegram. Мужчина передавал украинской стороне сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС России и расположении объектов критической инфраструктуры Крыма.

«По заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов», — говорится в сообщении.

4 августа житель Феодосии получил 16 лет колонии за сбор и передачу Украине данных о военной технике, прикрывавшей от воздушных атак украинских вооруженных сил объекты топливно-энергетического комплекса в Крыму.

Ранее сообщалось, что житель Курска отправится в колонию за помощь украинским спецслужбам.

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