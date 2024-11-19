«Вы кто такие, человечишки?» Депутат Ильтяков объяснил кознями дьявола критику его слов о «рожалке» Уральская общественница Герлах заявила на депутата Госдумы Ильтякова в прокуратуру

На депутата Госдумы от Курганской области Ильтякова обратились с заявлением в прокуратуру после того, как он высказался по поводу законопроекта о запрете к склонению к абортам. В частности он назвал прерывающих беременность женщин «чучелами» и заявил, что не им решать рожать или нет. Экс-следователь из Екатеринбурга Герлах попросила проверить высказывания парламентария на предмет возбуждения ненависти. Ильтяков же, в разговоре с «Газетой.Ru» назвал обращение в надзорное ведомство «работой на дьявола» и выразил надежду, что заявительнице объяснят, о чем шла речь, или же к ней придет «понимание свыше».

Ненависть либо вражда

Общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала в прокуратуру заявление на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова после его совета россиянкам рожать, «пока «рожалка» работает», пишет E1.ru. По информации издания, Герлах попросила ведомство проверить слова парламентария на предмет возбуждения ненависти и вражды.

Как пишет портал 66.ru, Герлах обратилась в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга после того, как Ильтяков 18 ноября в эфире радио «Комсомольская правда» назвал «чучелами» россиянок, которые хотят решать сами, когда им рожать, и выразил мнение, согласно которому войны идут из-за женщин, делающих аборты.

В обращении заявительница назвала эти высказывания Ильтякова «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин. Как пишет издание, прежде заявительница работала следователем в СК. Надзорное ведомство зарегистрировало жалобу Герлах и уже начало проверку. У женщины есть успешный опыт взаимодействия с этой прокуратурой, в прошлом году ведомство после ее жалобы заблокировало на основных стриминговых платформах России документальный фильм об американском музыканте Мэрилине Мэнсоне «Восстание Феникса».

История началась 17 ноября, когда Ильтяков высказался по поводу деторождения в связи с разработкой в Курганской области законопроекта о запрете к склонению к абортам, который предусматривает штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб.

Депутат осудил аборты и призвал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности.

«Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле. ... Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — сказал депутат.

«На воре и шапка горит»

Ильтяков разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал подачу заявления в прокуратуру со стороны екатеринбурженки.

«У каждого человека свое мнение. Поэтому, если человек считает себя оскорбленным, и если человек считает, что это в ее адрес прозвучало, и то, что она сама соучастница, например, убийства — как говорится, братцы, на воре и шапка горит. Я желаю этому человеку удовлетворения ее ходатайства в том, чтобы ей все было объяснено, чтобы ей свыше пришло понимание, о чем шла речь. И если она считает, что в моих словах где-то вдруг прозвучало какое-то оскорбление — ну, это только в силу испорченности ее мышления, не более того», — высказался депутат.

Парламентарий заявил, что читал комментарии своих коллег-женщин по поводу его слов. Как отметил депутат, одну оскорбило, что ее назвали «старородящей», другую — само слово «рожалка». Ильтяков назвал обидевшихся «неразумными людьми» и обратил внимание, что его слова выдернули из контекста.

«Рожалка — это детородные функции мужчины и женщины. До тех пор, пока она работает у вас эта рожалка, молитесь Господу богу, наполняйте землю, благодарите Бога за то, что он вам дал деяние творить. А вы берете и то, что через вас ниспослано всевышним, убиваете, управляя миссией Бога на земле.

Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечишки?» — сказал он.

Как подчеркнул Ильтяков, от своих слов он не отказывается. По его словам, он уверен — чем больше женщина рожает, тем моложе будет. Аборт парламентарий назвал «работой на дьявола».

«Помните, как в Библии сказано? Вас будут гнать и побивать за имя мое, претерпевший до конца спасется. Вот этим я и упиваюсь. Я говорю как раз против врага человеческого — дьявола. Убийство в утробе неродившегося — это убийство, и это работа на дьявола, против Бога. Если я в его сторону сказал правду, обличил — я должен за это получить. Ну вот я и получаю ушаты грязи, всякие глупые угрозы. Я всегда так говорю: дорогие мои девочки, пока рожалка работает, не гневите Бога — рожайте», — заключил он.

«Они отказываются и игнорируют божий промысел»

В конце прошлой неделе Ильтяков по просьбе «Подъема» прокомментировал критику в свой адрес со стороны пользователей соцсетей. Политик заявил, что он ничего не знает об обсуждении в интернете его слов. По его утверждению, он высказал, «что есть на самом деле», «и как ты меня ни критикуй, я называю вещи своими именами», «чтоб доходило получше».

По его мнению, люди «глобально» не задумываются над тем, что у них есть «возможности, данные Богом на земле — матка, яйцеклетка, сперматозоид», а они отказываются от них и игнорируют божественный промысел. Парламентарий призвал россиян «плодиться и размножаться», обосновав это тем, что такую обязанность на человека возлагает Бог.

«Если они от этого отказываются самостоятельно и игнорируют промысел Господа на земле, тогда их ждет наказание, не человеческое, а суровое, на сакральном уровне. Просто люди не задумываются над этим глобально», — сказал Ильтяков.

Разные мнения

После слов о «рожалке» за Ильтякова заступился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предположил, что парламентарий просто неудачно выразился. По его словам, Ильтяков является «негрубым и достаточно спокойным».

«Безусловно, выражение не самое удачное, что говорить. Надеюсь, никто не вкладывал в это негативный контекст. Бывает, люди неудачно высказываются. Это ведь не отражает его негативное отношение, просто неудачно выразился», — сказал депутат.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на заявление парламентария. Ей не понравилась не сама формулировка, а идея решать за женщину, рожать ли ей.

«Предлагаю депутату Госдумы от Курганской области Александру Ильтякову отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил, а до тех пор не распоряжаться чужим телом, великий мастер афоризмов», — отозвалась Ксения Собчак о высказывании депутата.