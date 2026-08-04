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Общество

«Без трещин и вмятин»: врач объяснил, как выбрать безопасный арбуз

Врач Парамонов призвал не покупать разрезанные арбузы на уличных развалах
DUSAN ZIDAR/Shutterstock/FOTODOM

Арбузы нужно покупать строго в магазинах или официальных торговых точках, где соблюдаются условия хранения. По внешнему виду с помощью народных методов определить безопасность плодов очень сложно, поэтому важно приобретать их в проверенных местах, предупредил в беседе с газетой «Взгляд» врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

В официальных точках продажи соблюдаются условия хранения, пояснил специалист. Выбирая арбуз, он призвал проверять его целостность – на ягоде не должно быть трещин, проколов или вмятин. Кроме того, важно оценить запах – нельзя брать плоды с признаками кислого аромата или плесени.

Проверка арбуза с помощью постукивания, а также наличие сухого хвостика или пятен помогают определить степень его спелости, однако не позволяют оценить содержание нитратов. В этом вопросе ориентироваться следует на соблюдение норм продавцом – так, например, нельзя покупать арбузы, которые просто лежат на земле около дороги, подчеркнул врач.

«Покупать половинки или арбузы с вырезанным «треугольником» на уличных развалах, особенно без холодильника и защитной упаковки, не следует, — предупредил Парамонов. — После повреждения корки мякоть становится благоприятной средой для размножения бактерий».

Особенно важно тщательно выбирать арбуз, который будут есть дети, пожилые люди и беременные женщины. Плод обязательно должен быть целым, разрезать его допустимо только дома после тщательного мытья, заключил специалист.

Напомним, выращенные с использованием большого количества азотных удобрений арбузы представляют опасность для здоровья, поскольку нитраты при попадании в организм блокируют перенос кислорода в крови. Как подчеркивала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова, это особенно опасно для маленьких детей, беременных и людей с анемией. Кроме того, опасными являются микробы, которые скапливаются на поверхности корки – по этой причине врач также призывала не покупать продукт в надрезанном виде.

Ранее россиянам назвали оптимальный вес арбуза для того, чтобы он был сладким.

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