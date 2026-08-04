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Общество

Врач предупредила, какой арбуз может навредить здоровью

Врач Залетова: выращенный с помощью удобрений арбуз опасен для здоровья
Kosoff/Shutterstock/FOTODOM

Арбузы, выращенные с использованием большого количества азотных удобрений, представляют опасность для здоровья, поскольку нитраты при попадании в организм блокируют перенос кислорода в крови — это особенно опасно для маленьких детей, беременных и людей с анемией. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

Кроме того, опасными являются микробы, которые скапливаются на поверхности корки.

«Ведь арбуз лежит на земле, перевозится в машинах, его трогают десятки рук. При разрезании нож переносит все бактерии с поверхности в мякоть, и тогда идеально сладкая ягода может стать причиной серьезного отравления. Поэтому перед употреблением ее обязательно надо мыть теплой водой с мылом. Также не стоит покупать продукт в надрезанном виде», — предупредила Залетова.

Врач также порекомендовала не есть эту ягоду в сочетании с другими продуктами. Особенно опасно есть ее с белковой и крахмалистой продукцией, в том числе мясом, рыбой, яйцами, хлебом, картофелем или кашами. По словам эксперта, это вызовет брожение в кишечнике и чувство тяжести. Лучше всего употреблять арбуз отдельно от всего, за час до основного приема пищи или спустя два часа после.

Нутрициолог Марина Ионова до этого говорила, что без вреда для здоровья в день можно есть около 300 граммов арбуза. По ее словам, чрезмерное количество дыни также может навредить здоровью. Рекомендуется употреблять 250-350 граммов продукта за один раз.

Ранее россиянам назвали оптимальный вес арбуза для того, чтобы он был сладким.

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