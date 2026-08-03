Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Россиянам назвали оптимальный вес арбуза для того, чтобы он был сладким

ПНИПУ: оптимальный вес арбуза — 5–8 кг
DUSAN ZIDAR/Shutterstock/FOTODOM

Арбуз ботанически не является ягодой, не выводит из организма «шлаки» и не «бродит» в желудке — эксперты Пермского Политеха развеяли семь популярных мифов об этом плоде накануне Дня арбуза, который отмечается 3 августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

«Арбуз относится к семейству тыквенных, как дыня, кабачок и огурец — его называют «ложной ягодой», поскольку околоплодник формируется иначе, чем у настоящих ягод», — рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Миф о бесполезности арбуза тоже не подтверждается: в нем содержатся ликопин, витамины С и группы В, фолиевая кислота, калий, магний, железо и L-цитруллин. Мочегонный эффект плода реален, однако само понятие «шлаки» не является научным термином — продукты обмена веществ организм и так постоянно выводит через почки, кишечник, легкие и кожу.

«Есть арбуз без ограничений не стоит: при высоком содержании фруктозы и глюкозы плод может провоцировать скачки сахара в крови, а порция свыше килограмма — вздутие и диарею», — отметила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская. Оптимальная суточная порция для здорового взрослого — 400–500 граммов, то есть два-три куска.

Миф о том, что чем крупнее арбуз, тем он лучше, тоже неверен: плоды весом более 10–12 кг чаще всего перекормлены азотными удобрениями и могут быть водянистыми и менее сладкими. Оптимальный вес — 5–8 кг. Определить спелость помогает не сухой хвостик, а состояние усика возле плодоножки: подсохший и потемневший усик говорит о зрелости плода, а зеленый и упругий — о том, что арбуз еще растет.

Ранее была названа крупа, снижающая уровень сахара в крови и накопление жира в печени.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!