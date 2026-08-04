Диетолог рассказала, кому опасно есть арбуз

Арбуз не следует употреблять людям с мочекаменной болезнью и проблемами с сахаром. Об этом «Радио 1» рассказала специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

«Врачи предупреждают, что арбуз может стать спусковым крючком для почечной колики или опасного скачка сахара. Причем самые большие риски подстерегают тех, кто не знает о своих скрытых болезнях», — предупредила специалист.

По ее словам, отказаться от употребления арбуза нужно пациентам с мочекаменной болезнью, поскольку этот продукт повышает риск движения камней. Также его не стоит есть людям с проблемами с углеводами и сахаром. В противном случае избыток углеводов может резко повысить уровень сахара в крови.

Кроме того, диетолог призвала не покупать арбуз до наступления сезона, который ежегодно начинается во второй половине июля или в начале августа.

Нутрициолог Марина Ионова до этого говорила, что без вреда для здоровья в день можно есть около 300 граммов арбуза. По ее словам, чрезмерное количество дыни также может навредить здоровью. Рекомендуется употреблять 250-350 граммов продукта за один раз.

Ранее россиянам назвали оптимальный вес арбуза для того, чтобы он был сладким.