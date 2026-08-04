Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Диетолог рассказала, кому опасно есть арбуз

Диетолог Королева: арбуз не стоит есть людям с мочекаменной болезнью
Виталий Тимкив/РИА Новости

Арбуз не следует употреблять людям с мочекаменной болезнью и проблемами с сахаром. Об этом «Радио 1» рассказала специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

«Врачи предупреждают, что арбуз может стать спусковым крючком для почечной колики или опасного скачка сахара. Причем самые большие риски подстерегают тех, кто не знает о своих скрытых болезнях», — предупредила специалист.

По ее словам, отказаться от употребления арбуза нужно пациентам с мочекаменной болезнью, поскольку этот продукт повышает риск движения камней. Также его не стоит есть людям с проблемами с углеводами и сахаром. В противном случае избыток углеводов может резко повысить уровень сахара в крови.

Кроме того, диетолог призвала не покупать арбуз до наступления сезона, который ежегодно начинается во второй половине июля или в начале августа.

Нутрициолог Марина Ионова до этого говорила, что без вреда для здоровья в день можно есть около 300 граммов арбуза. По ее словам, чрезмерное количество дыни также может навредить здоровью. Рекомендуется употреблять 250-350 граммов продукта за один раз.

Ранее россиянам назвали оптимальный вес арбуза для того, чтобы он был сладким.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!