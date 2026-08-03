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Общество

Нутрициолог назвала безопасную норму арбуза и дыни

Нутрициолог Ионова: без вреда за один раз можно есть около 300 граммов арбуза
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Без вреда для здоровья в день можно есть около 300 граммов арбуза. Об этом kp.ru рассказала нутрициолог Марина Ионова.

«Оптимальная разовая порция — 200–300 граммов мякоти. А верхняя планка, потолок для здорового взрослого человека — 500 граммов. Запрыгивать выше — значит осознанно перегружать поджелудочную железу сахаром и заставлять почки работать в «аварийном» режиме», — предупредила специалист.

По ее словам, чрезмерное количество дыни также может навредить здоровью. Рекомендуется употреблять 250-350 граммов продукта за один раз.

Нутрициолог также добавила, что и арбуз, и дыню стоит есть в первой половине дня. В противном случае организму не удастся полноценно отдохнуть во время сна и восстановиться, поскольку он будет перегонять литры жидкости.

Кроме того, после употребления арбуза на ужин есть риск столкнуться с отеками с утра.

Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого предупреждала, что арбуз может вызвать спазмы, вздутие живота и резкие скачки сахара в случае чрезмерного потребления.

Ранее врач рассказала о неожиданной пользе арбузных семечек.

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