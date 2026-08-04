В Волгограде умер еще один раненный при атаке дронов ВСУ

Комздрав: скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград

Умер еще один пострадавший при атаке украинских дронов на Волгоград в ночь на 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

«Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказали там.

На данный момент пять человек продолжают лечение в городских больницах, а двое покинули учреждения в удовлетворительном состоянии.

31 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при разборе завалов жилого дома после удара беспилотников обнаружили тело женщины. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей.

Волгоград подвергся атаке украинских БПЛА в ночь на 31 июля. Губернатор тогда заявил, что пострадали пять человек — их госпитализировали. В Красноармейском районе зафиксировали повреждение частного домовладения, а на юге города произошел пожар на территории промышленного предприятия топливно-энергетического комплекса.

Ранее троих жителей Волгоградской области задержали за съемку ракетного обстрела.