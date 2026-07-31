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Общество

В результате атаки дронов в Волгограде погибла местная жительница

При разборе завалов жилого дома в Волгограде после атаки БПЛА нашли тело женщины
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В результате атаки украинских беспилотников в Волгограде погибла местная жительница. Ее тело нашли при разборе завалов жилого дома, рассказал в «Максе» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей.

До этого администрация города сообщила, что в результате удара восемь многоквартирных домов в Тракторозаводском районе получили повреждения. По данным властей, в зданиях оказалось повреждено остекление.

На время работы оперативных служб для жителей был открыт пункт временного размещения (ПВР) на территории школы №1. Из него следует, что для транспортировки граждан к ПВР были поданы автобусы большой вместимости. Кроме того, в ПВР организовали горячее питание и спальные места. К текущему моменту никто из жильцов поврежденных домов не прибыл туда.

Волгоград подвергся атаке украинских БПЛА в ночь на 31 июля. Губернатор заявил, что пострадали пять человек — их госпитализировали. В Красноармейском районе зафиксировали повреждение частного домовладения, а на юге города произошел пожар на территории промышленного предприятия топливно-энергетического комплекса.

Ранее в Ростовской области при атаке БПЛА пострадали мирные жители.

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