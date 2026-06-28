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Общество

В российском регионе задержали жителей, снимавших ракетную атаку ВСУ

Троих жителей Волгоградской области задержали за съемку ракетного обстрела
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Волгоградской области, снимавших на телефоны ракетную атаку на административный центр региона и пересылавших кадры своим знакомым. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, один из оказавшихся под стражей — выпускник, который снял летевшие украинские ракеты и дрон. Впоследствии молодой человек опубликовал видео в своем Telegram-канале с 60 подписчиками.

«Еще две девушки <...> снимали дым и летящую ракету. Одна из них отправила кадры в рабочий чат в мессенджере «Макс», другая — родственникам и подругам», — говорится в материале.

В нем отмечается, что никто из задержанных не осознавал, к каким последствиям могут привести их действия. Сейчас они призывают других жителей России не снимать видео и не делать фотографии с атаками на регионы, работой систем противовоздушной обороны и последствиями налетов.

Утверждается, что молодому человеку и двум девушкам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Россиян могут привлечь к ответственности в связи с тем, что опубликованные ими кадры могли помочь украинским военным вычислить местоположение средств ПВО. Но пока информации о возбуждении против них уголовных дел не поступало.

27 июня производственные объекты в Волгограде подверглись ракетной атаке. Губернатор региона Андрей Бочаров заявлял, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 человек. Одного жителя спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителя Керчи задержали за съемку военного бензовоза.

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