СМИ назвали причину массового наплыва мигрантов в Сеуту

Массовый наплыв нелегальных мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута был спровоцирован постами в соцсетях. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

По информации журналистов, все началось с постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной; после этого появились пользователи Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отслеживавшие патрули береговой охраны, и видео в TikTok, на которых показывалось, где надо переплывать границу.

Отмечается, что эти публикации набрали множество репостов и комментариев, а марокканцы, увидевшие их, решили, что можно быстро попасть в Европу. После этого в Сеуту выдвинулись переполненные автобусы, поезда и такси. Как отмечает AP, некоторые аккаунты, утверждавшие, что граница открыта, впоследствии были удалены.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее ЕС потребовал от Испании информации о числе мигрантов, вернувшихся в Марокко.