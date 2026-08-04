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Общество

Профессор предупредила о серьезной опасности ночных смен для здоровья

Профессор Ларина: ночные смены могут навредить сердцу и сосудам
Shutterstock

Ночные смены на работе могут ухудшить умственную и физическую работоспособность, привести к развитию усталости, когнитивных изменений, а также со временем повысить риск развития многих хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых. Об этом RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) Вера Ларина.

По ее словам, причиной таких последствий являются сокращение длительности сна и снижение его качества. Это может внести вклад в развитие многих хронических заболеваний, в том числе и онкологических. Эксперт подчеркнула, что одной из главных функций сна является восстановление иммунной системы.

«Не стоит игнорировать тот факт, что при недостатке сна сложно вести здоровый образ жизни: люди меньше двигаются, имеют вредные привычки, употребляют нездоровую пищу, склонны к избыточной массе тела и ожирению, что может обусловливать возможное повышение риска», — добавила Ларина.

Врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что работа в ночные смены вредит физическому и ментальному здоровью людей на фоне отсутствия стабильного режима и последующего дефицита отдыха.

Ранее сомнолог предупредил о риске рака при работе ночью в течение многих лет.

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