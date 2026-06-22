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Врач предупредил о серьезной опасности ночных смен для здоровья

Врач Кудинов: ночные смены могут навредить физическому и ментальному здоровью
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Работа в ночные смены вредит физическому и ментальному здоровью людей на фоне отсутствия стабильного режима и последующего дефицита отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Эксперт подчеркнул, что смещение биологических ритмов без должной компенсации приводит к накоплению усталости, а также снижает умственную работоспособность.

«Если человек постоянно живет в ночном режиме — всегда бодрствует ночью и спит 6–8 часов, независимо от того, нужно ли ему на работу, — такой режим не нанесет вреда здоровью. Но если он чередует: то работает ночью, то спит ночью, тогда режим сбивается, что негативно сказывается на организме», — отметил Кудинов.

По его словам, сбитый режим может также отразиться на работе внутренних органов и привести к бессоннице. В этом случае могут проявиться все симптомы хронического недосыпа: снижение когнитивных функций, ухудшение концентрации внимания, памяти и не только.

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская со ссылкой на исследование нейробиологов из Сингапура до этого говорила, что ночные рабочие смены негативно влияют на здоровье мозга не только из-за регулярного недосыпа, но и вызывают уменьшение объема некоторых отделов органа, которые отвечают за память и эмоции.

Ранее были названы неочевидные факторы риска развития остеоартроза.

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