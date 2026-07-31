Сомнолог рассказал об опасности ночных смен

Врачи, предприниматели, IT-специалисты и вахтеры, которые работают по ненормированному графику, несут высокую ответственность и жертвуют сном ради работы могут страдать от психических расстройств и сердечно-сосудистых нарушений. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат психологических наук, доцент, профессор Российской Академии Естествознания, почетный доктор наук клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин.

«Увеличиваются риски психических расстройств за счет постоянного пребывание в стрессе, в мобилизации, недосыпа. Циркадные изменения приводят к тому, что происходит сбой в адреналине, норадреналине, дофамине. Из-за этого появляется раздражительность, усталость, забывчивость, ошибки по невниманию, слезливость. Когда есть изменения в циркадных ритмах, изменяется нейроэндокринный статус, появляется эмоциональный голод, переедание, излишний вес, функциональные сердечно-сосудистые нарушения, то есть человек постоянно находится в таком режиме. Если человек не восстанавливается, не следит за своим здоровьем, то увеличиваются риски развития таких заболеваний», — сказал он.

По словам специалиста, такой ритм жизни на протяжении долгого времени может спровоцировать онкологию или другие заболевания, к которым предрасположен конкретный человек.

«Представьте, пять лет человек так живет, у него появляются уже хронические заболевания, например, соматоформное расстройство центральной нервной системы. Когда мы говорим про онкологию, существуют различные формы, но все-таки есть предрасположенность к ней, например, генетическая. Такой ритм жизни, ночные смены часто могут выступать провоцирующим фактором развития онкологии у людей, предрасположенных к ней. Например, у нас у всех есть герпес, у нас у всех могут быть какие-то аллергии, и ночные смены, такой образ жизни длительное время может обострить тот же атопический дерматит, те или иные нарушения психические, если мы к ним предрасположены», — добавил он.

Мелехин уточнил, что нарушение циркадных ритмов приводит к выделению воспалительных маркеров, снижающих иммунитет.

«Мы можем часто простужаться, страдать от аллергических проявлений и действительно может наблюдаться рост доброкачественных онкологических процессов. Частые ночные смены действительно опасны для здоровья у определенных людей с определенным хронотипом. Если это 5/2, то есть человек пять дней не досыпает — это опасно для здоровья. Наш с вами организм функционирует по принципу ритма «сон — бодрствование», «работа — отдых». Если человек вмешивается в этот ритм, жертвует сном, вмешивается в ночную свою деятельность, когда мы должны спать, отдыхать и восстанавливаться, то продуцируются катехоламины — гормоны стресса — и цитокины — воспалительные маркеры, что действительно влияет на здоровье», — подчеркнул он.

Сомнолог заявил, что сильнее всего от вреда ночных смен страдают подростки и люди в возрасте 18-25 лет.

«Огромное количество сейчас выгораний и «молодой» онкологии мы наблюдаем до 35 лет. В пожилом возрасте подобные смены вредны, потому что они прогрессируют те же сердечно-сосудистые заболевания, когнитивные нарушения. Ночные смены у пожилых может вызывать снижение когнитивных процессов, риски деменции. Но удивительный факт, который мы нашли: для некоторых пожилых людей 65+ ночные смены являются неким стимулом, и они, наоборот, отмечают, что лучше себя чувствуют, бодры, свежи, они чувствуют какой-то даже смысл жизни», — заключил он.

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