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Общество

В Ленобласти создали оперштаб после атаки ВСУ на склад Wildberries

Дрозденко: в Ленобласти создан оперштаб после атаки ВСУ на склады в Красном Бору
Stringer/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб сформирован в Ленинградской области после атаки на склады в Красном Бору. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, после попадания беспилотника в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошел пожар.

Дрозденко уточнил, что атака была произведена Вооруженными силами Украины по гражданскому объекту — складам объединенной компании Wildberries и Russ. Для тушения огня сформированы необходимые силы и средства областной противопожарно-спасательной службы и ГУ МЧС России по региону.

Утром 4 августа российские силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью 17 беспилотников. Один человек пострадал, на складе Wildberries в Красном Бору зафиксировали повреждения. Аэропорт Пулково на время атаки приостанавливал прием и выпуск самолетов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее число пострадавших от удара БПЛА по Подмосковью увеличилось.

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