Москвичей предупредили о завершении последней летней жары

В столичном регионе к выходным завершится последняя волна летней жары – шансы на то, что такая погода ещё повторится в этом году, минимальны. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На завтра, 5 августа, синоптик спрогнозировал колебания температуры воздуха от +25 °C до +27 °C. Затем каждый день будет становиться чуть жарче – так, в четверг ожидается уже до +29 °C, а в пятницу днём воздух прогреется до +31 °C. При этом в столице в последний рабочий день текущей недели может пройти дождь с грозой.

Однако в субботу, 8 августа, погода резко изменится на фоне проходящего через столичный регион северо-западного фронта – он сменит последнюю в этом сезоне жару, предупредил Шувалов. По его словам, 8 августа температура воздуха не поднимется выше +22...+24 °C, ожидаются сильные осадки.

До середины августа прогнозируется в пределах +20...+22 °C, временами – от +16 °C до +21 °C.

«На то, чтобы жара повторилась до конца августа, шансы мизерные», — заключил синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в августе в Москве ожидается понижение температуры воздуха до +14...+16 °C, однако начало месяца будет тёплым. По его словам, москвичам не стоит ожидать, что весь последний месяц лета будет аномально жарким, а температура начнёт понижаться уже на этой неделе.

Ранее синоптик рассказала, в каких регионах России ожидается жара до +36 градусов.