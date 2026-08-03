Синоптик предупредил о похолодании в Москве в августе

Синоптик Ильин: похолодание до +14°C ожидается в Москве в августе

В августе в Москве ожидается понижение температуры воздуха до +14...+16°C, однако, начало месяца будет теплым. Об этом в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, москвичам не стоит ожидать, что весь последний месяц лета будет аномально жарким.

«Начало августа действительно будет теплым, но ожидать, что весь август простоит аномально теплая погода, не стоит. <...> Но в целом, по итогу месяца, август окажется теплее климатической нормы», — пояснил Ильин.

Синоптик уточнил, что температура начнет понижаться уже на этой неделе.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что воскресенье, 2 августа, с температурой в +30,6°C стало самым жарким днем с начала этого года. Синоптик отметил, что лето наконец-то могло обогнать по температуре весну.

Леус напомнил, что в Древней Руси с Ильина дня, 2 августа, начиналась осень, хотя по календарю до нее было еще далеко. Дневная жара после этого праздника сходила на нет, ночью холодало, а утром бывали заморозки.

Ранее москвичей предупредили о дожде.