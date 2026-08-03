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Общество

Синоптик рассказала, в каких регионах России ожидается жара до +36 градусов

Синоптик Паршина: в центральных регионах РФ ожидается до +36 градусов
Кристина Соловьёва/РИА Новости

В центральных и южных округах Красноярского края, в Тыве, а также в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях температура воздуха поднимется до +35…+36°C. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозу синоптика, с 4 по 5 августа в Красноярском крае и Тыве ожидается сильная жара до +35°C. В центральных регионах, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях, с 4 по 6 августа столбики термометров могут подняться до +36°C.

На юге Сибири температура будет выше нормы на семь градусов, воздух прогреется до +30…+35°C, добавила Паршина.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на неделе с 3 августа в Москве и области ожидается комфортная температура воздуха, свежие воздушные массы снизят уровень жары. 3 и 4 августа температура воздуха в столице составит +22…+27°C, 5 и 6 августа — до +24…+29°C. К выходным, 8 и 9 августа, ожидается до +20…+25°C.

Ильин также отметил, что начало августа будет теплым, но весь месяц аномальной жары не предвидится. В августе в Москве ожидается понижение температуры воздуха до +14...+16°C.

Ранее сообщалось, что август в РФ может быть теплее нормы.

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