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Общество

Стало известно о массовом отъезде украинцев в одну из стран — союзников России

В Белоруссию в июле въехали более 6,3 тысячи граждан Украины
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Более 6,3 тыс. граждан Украины въехали в Белоруссию в июле 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета в Telegram-канале.

Отмечается, что украинско-белорусскую границу пересекли три человека. Почти 5,4 тыс. украинцев прибыли в республику в прошлом месяце транзитом через Польшу. Через Литву въехали 859 человек, а через Латвию — 47, уточнили в погранкомитете. Всего за 2026 год в Белоруссию въехал 51 231 украинец.

10 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что население страны сократилось примерно до 22–25 млн человек. Он назвал такую ситуацию катастрофической.

По данным главы МИД Украины Андрея Сибиги на конец мая 2026 года, за пределами страны находятся 8 млн украинцев. По его словам, одной из главных целей является вернуть уехавших граждан, но не все страны в этом заинтересованы, отметил Сибига.

Как сообщал глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник, чтобы избежать демографической катастрофы, Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов.

Ранее ученый рассказал, как изменится численность населения Украины к концу века.

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