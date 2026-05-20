Ученый рассказал, как изменится численность населения Украины к концу века

Сохранение текущих демографических тенденций может привести к двух-четырехкратному сокращению численность населения Украины к концу XXI века по сравнению с показателями начала 2022 года. Об этом заявил главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор философских наук Сергей Сущий в статье «Украина — современный демографический кризис и среднесрочные сценарии динамики населения», опубликованной в журнале «Социологические исследования».

По оценке ученого, за 2022–2024 годы население на территориях, контролируемых Киевом, сократилось с 37-37,5 млн до 26-27,5 млн человек. Основными причинами стали массовый отток людей и потеря части территорий.

Эксперт считает, что в будущем возможно частичное увеличение численности населения за счет реэмиграции части беженцев, однако общая демографическая динамика останется отрицательной при любом сценарии.

Согласно прогнозу исследователя, к началу 2030-х годов население Украины составит 24,9-27,9 млн человек, к началу 2040-х — 21,8-26,1 млн, а к началу 2050-х — 19,1-24,4 млн человек.

10 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что население страны сократилось примерно до 22–25 млн человек. Он назвал такую ситуацию катастрофической.

Ранее на Украине нашли способ избежать демографической катастрофы.

 
