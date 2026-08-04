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Общество

При атаке БПЛА на автомобиль в Брянской области погиб человек

В Брянской области в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб водитель
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Погарском районе Брянской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль, водитель не выжил. Об этом в «Максе» сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель. Глубокие соболезнования родным погибшего», — написал он.

Ковальчук заверил, что семье мужчины окажут необходимую помощь и поддержку.

По его данным, за сутки над регионом были уничтожены 157 беспилотников самолетного типа.

4 августа министерство обороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Московской и Ленинградской областями. По информации ведомства, атака велась в период с 20:00 (мск) 3 августа до 08:00 (мск) 4 августа.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.

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