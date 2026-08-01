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Общество

ФСБ задержала двух граждан России по подозрению в госизмене в интересах Украины

ФСБ задержала за госизмену двух россиян в Рязанской и Вологодской областях
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Рязанской и Вологодской областях двух россиян по подозрению в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщил в центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что 48-летний житель Рязанской области планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против российских войск. Для этого через мессенджеры он связался с представителями главного управления разведки Минобороны Украины.

Еще одного подозреваемого, 25-летнего россиянина, задержали в Великоустюгском округе Вологодской области. Мужчина был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и помогал врагу искать лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона, говорится в сообщении.

Следственными подразделениями УФСБ России по регионам в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» и «Государственная измена». Оба подозреваемых заключены под стражу.

Ранее москвича обвинили в госизмене по делу о переводе денег СБУ.

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