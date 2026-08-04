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Общество

Россияне ответили, сколько готовы потратить на участие в свадьбе друзей

«Москва 24»: 47% россиян готовы потратить на участие в свадьбе до 20 тыс. рублей
DocPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (47%) россиян готовы потратить на участие в свадьбе друзей или родственников от 10 до 20 тыс. рублей с учетом подарка, одежды, дороги и других расходов. Это показало исследование сервиса «Альфа-Деньги», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Еще 35% опрошенных предпочитают уложиться в сумму до 10 тыс. рублей, 8% — в 20-30 тыс., 5% — 30-50 тыс., 1% — 50-100 тыс. рублей.

«При этом для многих такие траты становятся чувствительными. Почти треть (30%) россиян рассказали, что им не приходилось занимать деньги ради свадьбы друзей или родственников, но приходилось сильно сокращать другие расходы», — говорится в исследовании.

Более 20% россиян признались также, что они брали деньги в долг ради участия в свадебных торжествах. Наиболее заметной статьей расходов для гостей стал денежный подарок для молодоженов — этот вариант выбрали 65% участников опроса. На втором месте — покупка наряда, обуви или аксессуаров, на третьем -— траты на другой вид подарка.

Исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина (48%) россиян использует заемные деньги, чтобы оплатить свою свадьбу. Из них 17% брали или планируют взять кредит для этой цели, 27% занимали у родственников и друзей, 4% пользовались кредитной картой или оплачивали свадебные расходы в рассрочку. Оплатить торжество из накоплений смогли или рассчитывают 43% респондентов.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал самым желанным направлением для свадьбы у россиян.

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