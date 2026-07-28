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Татарстан стал самым желанным направлением для свадьбы у россиян

Татарстан возглавил топ самых желанных направлений для свадьбы у россиян
Andrei Stepanov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне чаще мечтают сыграть свадьбу в России, чем за границей. Самым популярным направлением стал Татарстан, его выбрали 28% участников опроса. Еще 18% хотели бы отметить праздник на юге России — в Сочи, Краснодарском крае или Крыму.

Это показало исследование Альфа-Денег, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Примечательно, что ни одно зарубежное направление не вошло в пятерку самых популярных локаций. Так, свадьбу в Европе хотели бы лишь 4%, в Грузии или Таиланде — по 3%, в Азербайджане — 2%. При этом 22% не хотели бы никуда выезжать вовсе и предпочли бы провести свадьбу в своем родном городе.

По формату россияне чаще выбирают привычную классику без чрезмерного размаха. 45% считают наиболее приемлемой свадьбу с рестораном, ведущим и фотографом. Еще 35% хотели бы регистрацию в ЗАГСе и небольшой ужин для самых близких. Большой праздник на несколько сотен гостей интересен 8% респондентов, только регистрация без торжества — 6%, выездная церемония или свадьба в необычном месте — 5%.

Каждый пятый респондент занял бы деньги на свадьбу, если ему не хватило бы небольшой суммы, еще 9% готовы взять в долг только у родственников или друзей, 3% — если речь идет о свадьбе мечты.

Но при планировании свадебного бюджета россияне думают не только о самом дне торжества, но и о жизни после него. Для 44% главное — не влезать в долги. Еще 18% считают важным, чтобы после свадьбы остались деньги на путешествие или покупку жилья.

Само свадебное путешествие значительная часть респондентов связывает с отдыхом. Так, самый популярный вариант — пляжный отпуск за границей, его выбрали 34% участников опроса. Еще 24% предпочли бы поездку по России, а 16% — глэмпинг, горы или отдых на природе. Каждый десятый направил бы эти деньги не на путешествие, а на приобретение жилья, ремонт или другие семейные цели.

Ранее выяснилось, что только 1% молодоженов полностью окупают свадьбу подарками.

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