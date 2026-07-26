Почти половина россиян занимают деньги на свадьбу, но окупить ее удается единицам

Почти половина (48%) россиян использует заемные деньги, чтобы оплатить свою свадьбу. Из них 17% брали или планируют взять кредит для этой цели, 27% занимали у родственников и друзей, 4% пользовались кредитной картой или оплачивали свадебные расходы в рассрочку. Оплатить торжество из накоплений смогли или рассчитывают 43% респондентов.

Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины респондентов (56%) оценили стоимость своей свадьбы в сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей. Внутри этой группы самым распространенным оказался бюджет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — его назвали 30%. Еще 26% потратили или собираются потратить от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Чаще всего подарки покрывали от 26 до 50% расходов — такой ответ дали 37% участников. Вернуть от 11 до 25% бюджета удалось 14% молодоженов, до 10% покрыли 2% опрошенных. Еще 13% россиян компенсировали от 51 до 75% затрат, и 8% респондентов возместили от 76 до 99%. Полностью покрыли свадьбу подарками лишь 1%, и еще 1% молодоженов получили больше, чем потратили. У 24% опрошенных свадьба на момент исследования еще не состоялась.

Полученные деньги чаще всего направляли на покрытие свадебных расходов — по всей видимости, долгов. Так поступили или планируют поступить 34% респондентов. Свадебное путешествие оплатили 24%, на жилье или ремонт отложили 17%, кредиты и долги по другим (не свадебным) целям закрыли 15%. Еще 7% пока не потратили деньги, по 1% разделили сумму между партнерами, направили ее на текущие расходы или выбрали другой вариант.

Прямо сообщить гостям о желании получить деньги готовы 22% опрошенных: 5% написали бы это в приглашении, 17% сказали бы лично. Еще 13% предпочли бы намекнуть. Почти половина (49%) молодоженов не считает просьбу необходимой, поскольку ожидает, что большинство гостей и так подарят деньги. Неэтичным или неловким такой разговор считают 10%, еще 6% предпочитают получить предметные подарки для дома или будущей жизни.

50% россиян, которые посещали свадьбу за последний год, дарили молодоженам от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 31% клали в конверт от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 10% респондентов дарили от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. До 5 тыс. рублей дарят 2%, больше 50 тыс. рублей молодоженам дарил всего 1%. Столько же (1%) не дарят деньги вовсе, а 5% опрошенных не были гостями на свадьбе.

Деньги в конверте остаются нормой, но редко окупают свадебный бюджет. Несмотря на то что 49% уверены, что гости и без просьбы выберут денежный подарок, полностью покрыть свадьбу подарками удалось лишь 1% молодоженов.

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