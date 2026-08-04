Юрист ответила, когда уволенный сотрудник может восстановиться на работе

Сотрудник может восстановиться в должности через суд, если его уволили за плохое выполнение должностных обязанностей и при этом он не привлекался до этого к дисциплинарным взысканиям. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, это возможно даже на испытательном сроке, в течение которого компания может распрощаться с кандидатом в любой момент, если сотрудника предварительно не уведомят об увольнении (в данном случае не менее, чем за 3 дня). Если же сотрудник уже прошел испытательный срок, уволить его за плохое выполнение обязанностей или несоответствие должности нельзя.

«Для этого должны быть соответствующие причины. Например, работодатель обязан фиксировать неудовлетворительное поведение (в том числе невыполнение обязанностей) и налагать дисциплинарные взыскания. Если после этого подчиненный не исправится, можно будет вынести повторное взыскание и далее уже уволить», – пояснила Шайдуллина.

Она посоветовала специалистам заручиться свидетельскими показаниями (например, кого-то из коллег) о том, что они хорошо выполняют обязанности. а также фиксировать выполнение порученных заданий в срок, делая скриншоты или сохраняя рабочую переписку.

Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в комментарии для «Газета.Ru» до этого отметила, что вносить в локальные акты работодателя запрет на романы на работе – незаконно, поскольку каждый вправе строить свою личную жизнь по своему усмотрению.

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