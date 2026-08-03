Адвокат объяснила, могут ли уволить за роман на работе

Служебные романы уже не редкость, однако запрета в трудовом законодательстве на них нет. Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в комментарии для «Газета.Ru» отмечает, что вносить в локальные акты работодателя запрет на романы на работе – незаконно, поскольку каждый вправе строить свою личную жизнь по своему усмотрению.

Интимные отношения являются частью частной сферы жизни каждого человека, и вмешиваться в них нельзя. При этом адвокат Глазкова поясняет: «За нарушение трудовой дисциплины работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Это нарушение должно прямо противоречить требованиям закона, правилам внутреннего трудового распорядка компании. Работники должны добросовестно исполнять свои должностные обязанности и одновременно соблюдать трудовой порядок, включая требования по охране труда».

Так, если эти требования работником выполняются, то у работодателя нет формального основания применить к работнику замечание или выговор, а при неснятых дисциплинарных взысканиях и повторном нарушении и увольнение.

Эксперт отмечает, что служебный роман не должен негативно влиять на общее дело, а поведение влюбленных не должно нарушать нормы морали и нравственности.

«Если подобное поведение отвлекает от работы как самого сотрудника, так и его коллег, сотрудники открыто проявляют свои чувства в рабочее время, пренебрегают своими обязанностями или отдают предпочтение другой стороне при выполнении обязанностей в силу любовных отношений (любовная связь начальника отдела и подчиненного), основание применить дисциплинарное взыскание у работодателя имеется», — подчеркивает адвокат.

Такое поведение однозначно будет представлять собой нарушение трудовой дисциплины. Но все будет зависеть от конкретных обстоятельств дела, собранных доказательств и от соблюдения работодателем процедуры применения дисциплинарного взыскания.

За совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением работы, могут уволить (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) и без предварительного наложения дисциплинарного взыскания. Это специальное и самостоятельное основание увольнения педагогических работников. Поэтому за роман между учителем и учеником, преподавателем и студентом в определенных случаях уволить могут. Но все будет также зависеть от конкретных обстоятельств и доказательств по делу.

Ранее почти половина россиян признались в романах с коллегами.