Мужчина пожаловался, что его уволили в первый день после панической атаки

В Швеции мужчину уволили после панической атаки в первый день на новом месте

Житель Швеции рассказал, что его уволили в первый день на новом месте после панической атаки, пишет Daily Star.

Мужчина рассказал, что устроился на работу в организацию, связанную с уходом за пожилыми людьми, и заранее предупредил работодателя о проблеме: в незнакомой обстановке он может испытывать сильный стресс и иногда ему требуется несколько минут, чтобы прийти в себя.

По словам сотрудника, во время собеседования руководитель заверил, что это не станет проблемой. В первый рабочий день новый сотрудник пришел заранее, чтобы переодеться и подготовиться к смене, однако не смог найти раздевалку. Он утверждает, что несколько работников, к которым он обратился за помощью, проигнорировали его.

Когда время начала смены приблизилось, ситуация вызвала сильный приступ тревоги. Сотрудник отошел на лестничную площадку, чтобы успокоиться, и написал руководителю, объяснив причину задержки и извинившись.

В ответ менеджер позвонил ему. По словам работника, разговор продолжался всего 47 секунд и закончился увольнением. Руководитель якобы заявил, что компания не может держать сотрудника, если не уверена, что тот будет вовремя выходить на смены.

Работник попросил дать ему пять минут, чтобы прийти в себя и приступить к обязанностям, однако получил отказ. При этом, как он утверждает, письменного уведомления об увольнении ему впоследствии не предоставили.

Теперь бывший сотрудник обратился с жалобой в шведского Омбудсмена по вопросам равенства. Он считает, что причиной увольнения стало состояние здоровья, о котором работодатель был предупрежден заранее, и просит проверить произошедшее на предмет возможной дискриминации по инвалидности.

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