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Общество

Дачникам рассказали, что поможет защитить урожай от птиц

Садовод Туманов: сетки помогут защитить урожай от птиц
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Дачники смогут защитить урожай от птиц с помощью детских игрушек на ветках и сеток. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, наибольший ущерб участкам наносят дрозды-рябинники, любимым лакомством которых являются рябина и ирга. Он предупредил, что защититься от них сложно, поскольку они очень хитрые.

«В своем саду я придумал особый способ: расставляю по веткам уже ненужные детские игрушки. Для птиц это оказалось непостижимой загадкой, и они побаиваются, особенно если периодически менять расположение предметов на деревьях и кустах», — поделился Туманов.

Надежным способом является укрытие урожая сетками, добавил садовод. Так, можно купить специальную, с пометкой «от птиц», либо использовать строительную.

Врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Виктория Грачева до этого говорила, что в дачный сезон офтальмологи отмечают рост количества обращений пациентов с микротравмами глаз. Причиной часто становятся брызги удобрений, опилки, ветки, земля и долгая работа в положении наклона. Она посоветовала носить защитные очки и разгибаться каждые 30-40 минут, чтобы глаза могли отдохнуть. Во время перерыва желательно смотреть вдаль.

Ранее дачникам рассказали, как защитить картофель от колорадского жука.

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