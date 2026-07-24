Дачников призвали работать на участке в защитных очках

В дачный сезон офтальмологи отмечают рост количества обращений пациентов с микротравмами глаз. Причиной часто становятся брызги удобрений, опилки, ветки, земля и долгая работа в положении наклона. Врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Виктория Грачева в интервью RT посоветовала носить защитные очки и разгибаться каждые 30-40 минут, чтобы глаза могли отдохнуть. Во время перерыва желательно смотреть вдаль.

Если попала соринка, эксперт советует промыть глаз чистой водой или увлажняющими каплями. Также можно поморгать, чтобы слеза вымыла инородный предмет.

«Если ощущение инородного тела, боль и краснота держатся дольше нескольких часов, значит, слизистая повреждена и нужен осмотр. На приемах мы каждое лето видим дачников с эрозиями роговицы, которые начались с одной невинной соринки», — сказала Грачева.

Если же в глаз попала частица химического удобрения, его нужно сразу же обильно промыть водой и срочно обратиться к врачу, предупредила врач.

Врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина до этого говорила, что если в глаз попала соринка, ни в коем случае нельзя прибегать к народным методам: закапывать молоко или промывать слюной, чаем. Молоко, по ее словам, — питательная среда для микробов. Чай сушит поверхность. Слюна заносит ротовую микрофлору. Подходящие средства — только стерильные: бутилированная вода, физраствор, «искусственная слеза».

Ранее врач назвала продукты, которые реально защищают зрение.