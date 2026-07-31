Дачникам рассказали, как защитить картофель от колорадского жука

Севооборот и глубокая перекопка земли осенью — единственные методы долгосрочной защиты от колорадского жука, рассказал «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Игорь Сержанов.

«Долгосрочное решение — севооборот. Несколько лет без картофеля на одном месте в сочетании с глубокой осенней перекопкой, поднимающей зимующих жуков в верхний промерзающий слой, последовательно снижают численность местной популяции. Но от залетных гостей с соседних участков это не спасает. Дело в том, что колорадский жук находит картофель на расстоянии нескольких километров по запаху. Зафиксированы случаи, когда жуки заселяли участки, где пасленовые не росли восемь лет. Поэтому бороться с вредителем только на своем участке, игнорируя соседей и общую агрофоновую ситуацию, — значит решать задачу наполовину», — объяснил ученый.

Стадия развития личинки определяет тактику защиты. По словам Сержанова, личинки первого и второго возраста, размером до пяти миллиметров, уязвимы как для биологических препаратов на основе Bacillus thuringiensis, так и для химических инсектицидов при минимальных дозах.

«Личинки третьего-четвертого возраста — оранжево-розовые, восемь-пятнадцать миллиметров — съедают в десятки раз больше и требуют значительно более высокой дозы препарата. Упустить момент первого-второго возраста означает не просто потерять время, но и получить более высокую химическую нагрузку на урожай при меньшей эффективности обработки. Системные инсектициды на основе имидаклоприда или тиаметоксама при правильном применении дают защиту на три-четыре недели. Препарат впитывается в ткань листа и действует при укусе, даже если капля раствора не попала на личинку напрямую. Обработку проводят вечером, после 19–20 часов, в безветренную погоду, обязательно смачивая нижнюю сторону листьев — именно там концентрируются кладки и молодые личинки. При повторной обработке через две-три недели препарат меняют на другое действующее вещество: жук адаптируется к одному химическому классу быстро», — заметил доцент.

Ранее россияне узнали, что можно посадить в конце июля для получения осеннего урожая.