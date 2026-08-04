Врач рассказала о главных симптомах опасного вируса Бурбон

Лихорадка, повышенная температура тела, слабость, тошнота, отсутствие аппетита, сыпь на теле, головная боль являются главными симптомами заражения вирусом Бурбон, который обнаружили в США. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, этот вирус не имеет определенного метода лечения, однако, может привести к трагическим последствиям. Его переносят собачьи клещи, обитающие в США.

«В основном лечение симптоматическое, вакцины пока нет», — отметила Чернышова.

Вирусолог и главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн до этого говорил, что основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum, известный как «одинокая звезда». Этот вид клещей не встречается в России.

По его словам, вирус Бурбон передается именно через клещей Amblyomma americanum, которые обитают только в западном полушарии. В России этот вирус не обнаружен, и случаи его выявления не фиксировались, что снижает риски для отечественной медицины.

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