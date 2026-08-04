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Общество

Океанолог объяснил появление ядовитой рыбы в Приморье

Океанолог Таврический: рыба-фугу появилась в Приморье из-за изменений климата
Telegram-канал МинЭкологии Сахалинской области

В «нашествии» ядовитой рыбы-фугу в Приморье нет ничего удивительного, на это повлияли изменения климата и параметров гидрологии. Об этом в комментарии aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

«У нашей планеты очень тонкая настройка. Если изменится один из параметров — температурный режим, плотность воды, — то это повлечет изменения и общей обстановки», — объяснил он.

По его словам, за последние 70 лет наблюдается повышение температуры воды в океане. Теплое течение продвигается ближе на север на Дальнем Востоке, пояснил эксперт. Таврический добавил, что особенно много экзотических рыб на фоне таких изменений заметили у берегов Владивостока.

27 июля сообщалось, что в Приморском крае на берег массово выбрасывается одна из самых ядовитых рыб в мире — фугу. Более 20 фугу нашли отдыхающие в устье реки Партизанской, которая впадает в Японское море. Из-за высокой токсичности рыбу не трогают даже птицы и дикие животные. В Приморском крае фугу встречалась и раньше, но сейчас ее количество резко возросло.

Ранее под антарктическим льдом нашли более тысячи рыбьих гнезд.

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