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Наука

Под антарктическим льдом нашли более тысячи рыбьих гнезд

Frontiers: скопление гнезд ледяной рыбы найдено в море Уэдделла
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые обнаружили под антарктическим льдом более тысячи гнезд желтоперой нототениевой рыбы — открытие стало возможным благодаря отколовшемуся в 2017 году от шельфового ледника Ларсена C айсбергу А-68, который открыл ранее недоступный для исследований участок морского дна. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Гнезда нашли в ходе экспедиции 2019 года к морю Уэдделла — их фиксировали с помощью дистанционной подводной камеры, установленной на борту судна SA Agulhas II. Речь идет о виде Lindbergichthys nudifrons, впервые описанном еще в 1905 году; длина рыбы достигает 19,5 сантиметра, а сами гнезда рыбы обустраивают на морском дне для откладывания икры.

Исследователи выделили шесть различных геометрических типов расположения гнезд. Самый распространенный — «кластерный» — встречается почти в половине случаев: гнезда в нем плотно прилегают друг к другу и частично перекрываются между собой. По мнению ученых, такое плотное скопление помогает рыбам защититься от хищников за счет эффекта «безопасности в толпе» и маскировки запаха потомства среди множества соседних кладок.

Находка подкрепляет аргументы в пользу создания в море Уэдделла охраняемой морской территории — соответствующее предложение уже рассматривается международным научным сообществом. В той же экспедиции 2019 года участники также искали затонувшее судно полярного исследователя Эрнеста Шеклтона «Эндьюранс», однако тогда обнаружить его не удалось — обломки корабля нашли лишь в 2022 году в ходе отдельной экспедиции.

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