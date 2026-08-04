Мальчик съел сыр с бактерией и провел в коме девять лет

В Италии остановилось сердце у мальчика, 9 лет пролежавшего в коме из-за сыра

Мальчик из итальянской провинции Тренто впал в кому из-за испорченного продукта и провел в ней девять лет, спасти ребенка врачи не смогли. Об этом сообщает Dolomiti.

По данным издания, инцидент произошел в 2017-м году. Четырехлетний Маттиа Маэстри съел небольшой кусочек сыра, в котором, как выяснилось позже, содержались бактерии Escherichia coli. Это вызвало серьезную реакцию, из-за которой пострадавший впал в кому.

В коме он провел девять лет. В выходные стало известно, что врачи не смогли вывести его из этого состояния.

Известно, что спустя некоторое время после отравления было возбуждено дело в отношении главы местной молочной фермы. Специалисты доказали связь между употреблением сыра и заражением.

Фигуранту предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако семья добивается ужесточения обвинений.

Сейчас отец Маттиа занимается кампанией по осведомлению населения о рисках употребления молочных продуктов.

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