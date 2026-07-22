Гастроэнтеролог ответила, что будет, если случайно съесть плесень

Случайно съеденная заплесневелая еда в небольшом количестве не навредит организму, однако частое употребление испортившихся продуктов может привести к токсическим последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

«Если вы случайно съели какую-то плесень, чаще всего это бывает либо сыр, либо хлеб — это не настолько опасно, хотя плесень сама по себе не является полезным веществом для нашего организма, потому что плесневые грибы выделяют токсины разной степени серьезности для организма. Если вы постоянно едите плохие продукты, то это может привести действительно к серьезным токсическим последствиям. Если вы съели большое количество плесени, тогда действительно может возникнуть серьезная проблема. Как правило, мы можем это заметить случайно в купленном бутерброде, там кусочек на хлебе, либо на сыре, и по сути дела, это не является критически опасным для организма. Организм, как правило, с этим справляется. Просто нужно быть внимательнее», — сказала она.

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