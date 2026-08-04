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Общество

Диетолог предупредила, кому опасно есть йогурты

Диетолог Кованова: йогурт не стоит есть при обострении болезней ЖКТ
yanishevska/Shutterstock/FOTODOM

Йогурты не стоит употреблять людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также отравлением. Об этом в комментарии aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

Она пояснила, что сахар и подсластители могут вызвать усиленное брожение, газообразование и боли в кишечнике. Кроме того, искусственные добавки в виде ароматизаторов и красителей в продукции будут раздражать воспаленную слизистую оболочку желудка.

«Если есть непереносимость молочных белков, то советую покупать безлактозные варианты», — добавила Кованова.

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина до этого рассказала «Газете.Ru», что кефир и простокваша нормализуют пищеварение и обмен веществ, а пользу питьевого йогурта уменьшают добавки в виде сахара, ароматизаторов и красителей.

От питьевых йогуртов со вкусами, по словам эксперта, польза спорная. С одной стороны, они удобны для быстрого перекуса и также являются источником кальция и белка (если сделаны из натурального молока), с другой стороны, их пользу уменьшают добавки — сахар, ароматизаторы и красители.

Ранее диетолог рассказала, как выбрать полезный йогурт.

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