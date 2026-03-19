Россиянам объяснили разницу между кефиром и питьевыми йогуртами

Биолог Лялина: трехдневный кефир может вызывать запоры или диарею
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Кефир и простокваша нормализуют пищеварение и обмен веществ, а пользу питьевого йогурта уменьшают добавки в виде сахара, ароматизаторов и красителей. Об этом «Газете.Ru» рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Кефир, простокваша и ряженка — это традиционные кисломолочные продукты, которые проходят процесс ферментации с использованием молочнокислых бактерий. Питьевые йогурты со вкусами также являются кисломолочными продуктами, но часто содержат добавленные сахара, ароматизаторы и красители. Чаще всего все эти напитки используют для нормализации пищеварения и обмена веществ. Они богаты пробиотиками, которые укрепляют иммунную систему, а также способствуют нормализации микрофлоры кишечника, что улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ. Отлично работают при запорах и других расстройствах ЖКТ, но есть нюанс — это касается только свежих напитков, трехдневные наоборот могут вызывать запоры или диарею. Все молочные напитки — отличные источники кальция и белка, которые важны для здоровья костей и мышц. Могут оказывать успокаивающее действие», — рассказала Лялина.

От питьевых йогуртов со вкусами, по словам эксперта, польза спорная. С одной стороны, они удобны для быстрого перекуса и также являются источником кальция и белка (если сделаны из натурального молока), с другой стороны, их пользу уменьшают добавки — сахар, ароматизаторы и красители.

«Такие йогурты могут способствовать набору лишнего веса из-за высокого содержания сахара. Негативно влияют на состояние зубов. Многие люди с легкой и средней формой непереносимости лактозы могут употреблять эти напитки без проблем. Содержание лактозы в них значительно ниже, чем в молоке, благодаря процессу ферментации. Однако важно читать состав, так как некоторые йогурты могут содержать добавленное молоко или молочные компоненты, которые могут вызвать реакцию. Людям с диагностированной непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок следует проконсультироваться с врачом или диетологом перед употреблением любого кисломолочного продукта. Существуют также безлактозные версии этих напитков», — пояснила Лялина.

Биолог рекомендовала употреблять кисломолочные продукты перед сном, не смешивая с другими продуктами.

