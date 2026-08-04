В Роскачестве рассказали, как защитить детей от мошенников

Родителям стоит заблокировать звонки с неизвестных номеров своим детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Также родителям посоветовали запретить установку приложений из неизвестных источников на гаджеты детей и настроить родительский контроль. Кроме того, родителям не стоит откладывать настройку смартфона ребенка на потом, добавили в Роскачестве.

«Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем», — поделились в пресс-службе.

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